شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين بملابس الـ Cowboy من أجل أحدث أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان سامو زين من أجل طرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما شوق جمهوره عبر صورة من فيديو كليب الأغنية الجديدة ظهر فيها على طريقة الـ yCowbo.

كما علق على الصورة الذي نشرها عبر حسابه على Instagram بجملة قال فيها "نحن لا نتحدث عن أفلام Cowboy بل عن أغنية جديدة".

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جدير بالذكر أن آخر أعمال سامو زين هو طرحه لألبوم "لوعمري يرجع" الذي يضم 8 أغنيات.