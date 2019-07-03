شكرا لقرائتكم خبر عن تلاسن وشتائم بين بلقيس وفجر السعيد وأصالة تتدخل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حدة التلاسن بين المطربة اليمنية بلقيس فتحى، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، وذلك منذ إعلان فجراستدعائها فى النيابة إثر قضية رفعتها عليها بلقيس.

ونشرت بلقيس تغريدة جديدة عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها"، متابعة: "الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليًا احتسي القهوة هي اللي بدت".

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بوست بلقيس

وأعادت فجر السعيد نشر تغريدة فجر السعيد، وعلقت عليها قائلة: "مساك الله بالخير.. لا يكون أنا المقصودة بالتغريدة، معاك ليوم الأحد الجاي إذا ما وضحت لمتابعيك إن أنا المقصودة سأضطر آسفة لرفع قضية ضدك.. معاك ليوم الأحد تقدرين تنفين إنك تقصديني.. وأتمنى تكونين شجاعة وتردين... أي أو لا وشكراً".



رد فجر السعيد على بلقيس

كما تدخلت الفنانة السورية أصالة على الموضوع بشكل غير مباشر، وعلقت على تغريدة بلقيس قائلة: "قرصة الناموس تضايق بذات اللحظة وخلص، عقمي مكانها بالصبر، لأنه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنت فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس، حتى ما ترشي المكان مشان ماتضايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك، صحة وألف هنا"



رد أصالة على بلقيس

ويعود الخلاف بينهما، إلى هجوم شنته السعيد، على والد بلقيس الفنان أحمد فتحي، بعدما صرح بأنّه ملك العود وليس الفنان السعودي عبادي الجوهر.