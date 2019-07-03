أصالة تنعى نجل حاكم الشارقة: "ربنا يصبرهم على هذا المصاب الجلل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة أصالة، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة ​ بعد وفاته فى بريطانيا الاثنين الماضى. وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الله يرحمه ويغفرله ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبة على هذا المصاب الجلل". ونعت وزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى، نجل حاكم الشارقة فى المملكة المتحدة. Advertisements بوست أصالة



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