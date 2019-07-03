شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور عادل إمام فى عزاء عزت أبو عوف ينهى الشائعات حول حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الزعيم عادل إمام على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، أمس الثلاثاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، حيث ظهر الزعيم فى العزاء للمرة الأولى منذ إعلان توقف مسلسله "فلانتينو" قبل 4 أشهر وتأجيل عرضه من شهر رمضان الماضي، على أن يكون عرضه فى شهر رمضان من عام 2020 حسبما أعلن القائمون على العمل قبل أسابيع قليلة.

ظهور الزعيم عادل امام فى العزاء جاء ليقضى على كل الشائعات التى خرجت طوال الفترة الماضية حول صحته، حيث تعرض لأقاويل كثيرة بأن تأجيل مسلسله الجديد جاء بسبب مرضه وانتشرت هذه الشائعة كثيراً فى الفترة الماضية، ولكن ظهر الزعيم فى العزاء بشكل طبيعى وبصحة جيدة، حيث يستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من مسلسله "فلانتينو" والتواجد به فى دراما رمضان 2020.



حمدى الميرغنى مع عادل امام

مسلسل فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام ويشارك فى بطولته الى جانب عادل امام كلاً من داليدا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements



عادل امام وحمدى الميرغنى