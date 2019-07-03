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شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: ستظلون فى قلوبنا للأبد.. فى رثاء النجوم وآخرهم عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة دينا فؤاد محبيها على حسابها الشخصى انستجرام صورة مجمعة لأبرز من رحلوا عن عالمنا، وتواجد داخل الصورة الفنان محمود عبدالعزيز، نور الشريف، أحمد زكى، خالد صالح، سعيد صالح وآخرهم الدكتور عزت أبو عوف.
وعلقت دينا على الصورة قائلة: "ستظلوا فى قلوبنا للأبد .. وداعا" وتابعها الجمهور فكتب: عمالقة الفن الله يرحمهم، نسيتى علاء ولى الدين وعامر منيب وشادية، عظماء الفن، الفن ده صعب أوى، الله يرحمهم.
يذكر أن الفنان الدكتور عزت أبو عوف هو آخر نجم رحل عن عالمنا منذ أيام، وخبر وفاته نشر الحزن فى كافة وسائل الإتصال الجماهيرى بشكل عام وداخل الوسط الفنى بشكل خاص، توفى بعد صراع شديد مع المرض وتواجد أغلب الفنانين لتوديعه للمرة الأخيرة قبل دفنه ثم مواساة أسرته وإتمام واجب العزاء.
النجوم الراحلون
تغريدة دينا فؤاد
درينا فؤاد و عزت أبو عوف
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