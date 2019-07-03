كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 05:51 مساءً - نشر الفنان المصري نبيل الحلفاوي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تتضمن توقعاته للمباريات القادمة والفرق المتأهلة في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر .
وظهرت الصورة مكتوبة بخط يده حيث توقع وصول منتخب المغرب لنهائي البطولة .. بينما لم يكشف توقعاته عن مباراة مصر والجزائر ليترك خانة الفائز من هذا اللقاء فارغة .
وعلق الحلفاوي على الصورة قائلا : “هذه توقعاتي حتى نهاية البطولة .. يلا إنشالله ماحد حوش .. وبالمرة تعرفوا المواعيد .. إن صحت التوقعات فقد صادفت الهوى .. وإن خابت فقد أتلفها الهوى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي ينشر توقعاته لمباريات بطولة أمم إفريقيا : المغرب في النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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