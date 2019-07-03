نبيل الحلفاوي ينشر توقعاته لمباريات بطولة أمم إفريقيا : المغرب في النهائي

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 05:51 مساءً - نشر الفنان المصري نبيل الحلفاوي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تتضمن توقعاته للمباريات القادمة والفرق المتأهلة في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر .

وظهرت الصورة مكتوبة بخط يده حيث توقع وصول منتخب المغرب لنهائي البطولة .. بينما لم يكشف توقعاته عن مباراة مصر والجزائر ليترك خانة الفائز من هذا اللقاء فارغة .

وعلق الحلفاوي على الصورة قائلا : “هذه توقعاتي حتى نهاية البطولة .. يلا إنشالله ماحد حوش .. وبالمرة تعرفوا المواعيد .. إن صحت التوقعات فقد صادفت الهوى .. وإن خابت فقد أتلفها الهوى ” .