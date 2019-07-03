هانى شاكر يسافر السعودية لإحياء حفل غنائي ضخم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر أمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر اليوم الأربعاء إلى السعودية لإحياء حفل غنائي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو بالمسرح الرومانى فى مدينة “جدة” بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات “موسم جدة”، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن يحمل الحفل شعار “هانى شاكر جاى على جدة” وسوف يقدم هاني شاكر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها “امرك” ،”وعد مني”،”يارتني” ،”ياهلي” ،”نسيانك صعب أكيد”،”ياريتك معايا” ،”لو بتحب” ،”جانا الهوا” ،”لسة بتسألي” ،”على الضحكاية” ،”بعد حبك” ،”تعالوا” ،”غلطة” ،”مشتريكي” ،”مع قلبك”.

وعلى جانب آخر، قرر الفنان هانى شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.