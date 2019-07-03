«الأطباء» الهندية تطالب بحظر فيلم شاهيد كابور «Kabir Singh»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا يزال فيلم «Kabir Singh» يتعرض للعقبات رغم عرضه بدور السينما وتحقيقه لإيرادات قوية حتى الآن، فـ بعدما أُطلق على بطله النجم شاهيد كابور اسم كاره النساء، وصل الآن إلى مشكلة أخرى، هذه المرة من طبيب غاضب بعد مشاهدة الفيلم.

مؤخرًا، طالب أحد أعضاء نقابة الأطباء في الهند بحظر ووقف عرض الفيلم بدور السينما، وقال صحيفة Times Now في تقرير جديد نشرته، إن طبيب مقيم في مومباي قد تقدّم بشكوى ضد شاهيد كابور وكيارا أدفاني، وذلك لإظهار الأطباء في شكل سيئ وإهانته مهنة الطب، حيث يظهر شاهيد في الفيلم كجراح مدمن على الكحول.

قدم الطبيب البلاغ إلى شرطة مومباي وكتب أيضًا خطابًا إلى وزير الصحة ووزارة الإعلام والإذاعة ووزارة الصحة الحكومية ولجنة الرقابة على الأفلام، لوقف عرض هذا الفيلم، بحسب التقرير.

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وبحسب ما ورد، يشعر الطبيب أن الفيلم قد شوه صورة الطبيب، ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث بعد أيام من احتجاج الأطباء بعد تعرضهم للضرب على أيدي أحد العائلات.

«Kabir Singh» نسخة جديدة رسمية من فيلم المخرج فيجاي ديفيراكوندا “أرجون ريدي”، الذي كان من أشهر الأفلام التيلجو عندما صدر في عام 2017. ومن المثير للاهتمام أن كل من “أرجون ريدي” و”كبير سينغ” من إخراج سانديب ريدي فانجا.

ومن خلال فيلم المالايالام عام 1964 “بهارجافي نيلايام”، ارتقت إلى النجومية حظيت بالشهرة، تاريخها السينمائي يحمل إخراج لـ 44 فيلمًا، صنعتها لكبار نجوم السينما الهندية من الشمال إلى الجنوب