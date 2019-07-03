هاتف “آيفون” خاص للصين

متابعة بتجـــــــــــرد: تتجه شركة “أبل” الأمريكية لطرح هاتف “آيفون” جديد مخصص للسوق الصينية فقط، حيث سيتم إعادة تفعيل خاصية جديدة بدل أخرى مستخدمة حاليا.

ستقوم الشركة الأمريكية بتفعيل خاصية “البصمة” مكان خاصية “التعرف على الوجه”، بحسب مانشر موقع “Global Times”.

الأمر الذي سيساهم في التقليل من تكاليف الانتاج، حيث تكلف خاصية “التعرف على الوجه” الشركة الأمريكية أموالا كبيرة، كما وقد تتأثر مبيعات الشركة بحذف هذه الميزة.

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الشركة الأمريكية من جانبها رفضت التعليق على هذا الخبر، في الوقت الذي يفضل فيه الكثير من الصينين هواتف “هواوي” و”فيفو”، وأكد العديد من الاقتصادين بان الشركة الأمريكية تعاني الكثير من المشاكل في السوق الصينية بسبب ضغط الأسعار والحرب التجارية بين الصين و أمريكا.

هذا وكانت صحيفة “The Wall Street Journal” قد نشرت في وقت سابق على أن “آبل” تحولت الى شركة “Quanta Computer Inc” التايوانية لصناعة الكمبيوترات، من أجل إنتاج قطع كمبيوتر “Mac Pro”.

الامر الذي سيؤدي الى التقليل من نفقات الانتاج والشحن للعملاء في آسيا.