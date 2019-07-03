موجة من الإنتقادات طالت إيفانكا ترامب.. وفيديو وضعها في موقف حرج

متابعة بتجـــــــــــرد: إنتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرته صفحة الرئاسة الفرنسية يظهر تعرض إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقف محرج.

وتظهر إيفانكا ترامب في الفيديو وهي تحاول التدخل في حديث بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال حضورها قمة مجموعة العشرين التي أقيمت في اليابان.

وكان القادة الدوليون يناقشون قضية تمكين المرأة حيث تحدثوا عن أهمية العدالة الاجتماعية ودور المرأة في المجتمع.

وكشف مسؤول في القصر الرئاسي الفرنسي أنهم لم يقصدوا إطلاقًا تقديم هذا الفيديو ولم يتوقعوا رد الفعل هذه.

ومن جهةٍ أخرى، علقت نائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض جيسيكا ديتو على الأمر مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، دعا إيفانكا للتحدث في مجموعة العشرين لأن إيفانكا هي ممثلة الرئيس حول قضايا تمكين المرأة.