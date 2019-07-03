الأمير هاري يحرج ميغان ماركل على الهواء للمرة الثانية

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، لقطات تظهر ميغان ماركل دوقة ساسكس الشهيرة، وقد تُركت جالسة بمفردها، حيث بدا أن الأمير هاري يتجاهل محاولاتها للتحدث معه في إحدى مباريات “البيسبول” في لندن.

وبينما كان الوالدان الجديدان يشاهدان المباراة كانت الكاميرا تنتقل إلى ميغان “37 عاماً” التي كانت تحاول التحدث مع زوجها، وعلى الرغم من محاولاتها للدردشة لم يلتفت لها الأمير هاري من الأساس، وبدلاً من ذلك انخرط في الحديث مع شخص آخر.

وشارك عدد كبير من المستخدمين الفيديو الخاص بالتجاهل على “تويتر”، وعلق أحدهم: “هل هذا خيالي أم أن هاري يتجاهلها؟”، وقال آخر: “لا أصدق ما فعله”، وحصل الفيديو المنشور على تفاعل كبير.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها “ميغان” للإحراج على الهواء مباشرة، حيث كشفت خبيرة قراءة الشفاه “تينا لانين” منذ أسبوعين، الحديث الدائر بين الأمير هاري وزوجته على شرفة قصر باكنغهام، أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الملكة إليزابيث.

وأثار تقرير “لانين” ضجة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن تلك الكلمات التي قالها الأمير هاري إلى زوجته بصرامة وبلهجة آمرة: “حسناً.. استديري”، بعد أن التفتت وحاولت التحدث معه مرتين.