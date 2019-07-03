الحكم البرازيلية الحسناء “تحتال” على لاعب وتشعل الإنترنت

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت الحكم البرازيلية فرناندا كولومبو لحظة تألق غير مسبوقة، وذلك خلال تحكيمها في مباراة بالدوري الإكوادوري.
فقد تولت الشابة الحسناء وهي صحافية رياضية ومقدمة ومعلقة، مهمة التحكيم في مباراة ودية عندما استدعت لاعب خط وسط نادي برشلونة الرياضي كيتو دياز.
وقامت كولومبو البالغة من العمر 30 عاماً بوضع يدها في جيبها كما لو أنها تهم بسحب البطاقة الصفراء حتى توجه إليه إنذاراً، ليتبين انها كانت تحتال على اللاعب لتمازحه.
فما أن اقترب اللاعب كيتو دياز نحوها حتى قامت بسحب منديل، ومررته على جبينها كما لو أنها تمسح العرق وراحت تبستم.
هذه اللحظة العفوية حوّلت فرناندا كولومبو الى نجمة على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في المقطع المصور كيف لم يستطع اللاعب بدوره أن يتمالك نفسه وراح يضحك.
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