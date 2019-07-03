هل من جزء ثانٍ لفيلم White Chicks؟

متابعة بتجـــــــــرد: من منّا لا يتذكر فيلم White Chicks الذي كان من أكثر الأفلام شعبية في عام 2004؟ هذا الفيلم حقق 113.1 مليون دولار في شباك التذاكر حينها وكان الأكثر مشاهدةً.

وبعد مرور 15 عاماً على إطلاقه، أكد الممثل الأميركي تيري كروز البالغ من العمر 50 عاماً، أن العمل جارٍ حالياً لإصدار White Chicks 2، وذلك خلال إطلالته ضمن برنامج Watch What Happens Live.

نُشير إلى أن خبر إمكانية إصدرا جزء ثانٍ من الفيلم كان قد انتشر في الفترة الأخيرة ولكن تأكيده لم يتم قبل تصريح تيري كروز.