كايلي جينر تروج لمجموعة مكياجها الصيفية بالبيكيني

متابعة بتجــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر النقاب عن مجموعة مستحضرات التجميل الخاصّة بها من خلال صور أطلت فيها بالبيكيني يوم الثلاثاء. وقد أطلت كايلي البالغة من العمر 21 عاماً، على الشاطئ واضعةً قبعة صيفية كبيرة ومرتديةً ثوب سباحة مع تنورة برّاقة. نُشير إلى أن كايلي كانت قد أثارت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب صورة التقطت لها من دون مكياج في بفيرلي هيلز الأسبوع الماضي.

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