كارول سماحة تطرح “انشالله”.. جرعة زائدة من الحبّ والإيجابية

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة لصيف 2019 بعنوان “انشالله”، عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية باللهجة المصرية وهي رومانسية راقصة، تتغني من خلالها كارول بأجمل علاقة حبّ تعيشها مع الحبيب، فتترجم بصوتها أجمل المشاعر وأصدقها.

تقدّم كارول سماحة من خلال هذه الأغنية النمط الموسيقي الشبابي الذي سبق وأبدعت به مرارًا، وكان محطّة ثابة في معظم ألبوماتها الغنائية خلال السنوات الماضية، لتكون هديتها للجمهور، في مصر تحديدًا والوطن العربي بشكل عام بمثابة جرعة زائدة من الطاقة الإيجابية.

أغنية “انشالله” من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي وكانت كارول سماحة قد تفرغت لتسجيلها والإشراف على عملية تنفيذها طيلة الأسابيع الماضية في مصر، وقد تم طرحها على طريقة الـLyrics Video بتصميم مميّز وعصري.

كلمات أغنية “انشالله”:

أنا واحدة طايرة من السعادة

ويجعلها عادة…عليا و عليك

والسهرة للصبح الليلادى

ح انسى الحيادى…قدام عينيك

ياللا ان شالله

نفرح سوا على طول

الليله ليلة يا سلام

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ياللا ان شالله

العمر بينا يطول

من غير زعل وخصام

روميو وجوليت مين يا حبيبي

راحت عليهم…من قد ايه

كل العشاق حا يقلدونا

وحا يحسدونا…ع اللى احنا فيه

لمتنا الحلوة عايزة صورة

خد احلى صورة…للذكريات

اللحظه الحلوة اللى احنا فيها

خلينا فيها…وانسى اللى فات

لمشاهدة فيديو الأغنية: