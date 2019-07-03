هل يجتمع كاظم السّاهر ونانسي عجرم ببرنامج مواهب مجددا؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد محطة "أم بي سي" لسلسلة برامج مواهب جديدة ومختلفة عن البرامج التي سبق أن قدمتها، من بينها برنامج لاكتشاف الشعراء والملحنين.
وبدأت القناة السّعودية باختيار المتسابقين بحسب مصادر صحفية، ومن شروط قبول المواهب أن يجيدوا التأليف والتلحين، على أن يحصل الفائز على فرصة التعاون مع أهم نجوم الوطن العربي.
البرنامج الذي لم يتم الإعلان عن اسمه إلى هذه اللحظة، سيكون على غرار برنامج "أراب آيدول" و"ذا فويس"، حيث ستكون هناك لجنة تحكيم.
وبحسب مصادر، فإن اللجنة ستضم الفنان العراقي كاظم السّاهر والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إضافة إلى ملحّن لم يستقر الرأي عليه بعد.
يشار إلى أن السّاهر وعجرم، اجتمعا من قبل في لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" على ذات الشاشة.
ومن جانب آخر، تخطط قناة "إم بي سي" بسرية تامة لتشكل لجنة تحكيم الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، التي تألفت على مدار موسمين مع كاظم السّاهر ونانسي عجرم وتامر حسني.
وبحسب مصادر، فإن التغيير الذي سيطرأ هو حلول النجم الإماراتي حسين الجسمي مكان السّاهر، مع الإبقاء على عجرم وحسني في كرسي التحكيم.
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