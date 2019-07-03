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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد نجاح حفلها، الذي أحيته مؤخرًا، على مسرح مهرجان "غلاستنبوري" أو "Glastonbury" في إنجلترا، قررت النجمة، مايلي سايرس، أن تستغل فترة الراحة، التي دخلتها عقب الحفل، في زيارة أثر "ستونهنج" الحجري، حيث تمتلكُ تجربةً روحية هناك.
وشاركت مايلي، تلك التجربة مع جمهورها، ومتابعيها، حيث نشرت عبر حساباتها على السوشال ميديا، صورة سيلفي، وعلقت عليها قائلةً: "ستونهنج تجربةٌ روحية، شكرًا لكم. وكل ما أتمناه، هو أن تؤمن بي الكائنات الفضائية، فأنا أود أن أكون على تواصلٍ معهم بالفعل".
في غضون ذلك، طرحت مايلي قبل ساعات كليب أغنية "Mother's Daughter"، الذي حرصت على أن تقدمه بطابعٍ أنثوي، وهي أول أغنية من ألبوم مايلي القادم "She Is Coming".
كانت هذه تفاصيل خبر مايلي سايرس تعيشُ تجربةً روحية.. وتكشفُ علاقتها بالكائنات الفضائية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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