جنات تنفي خبر طلاقها بصورة مع زوجها بتيشيرتي منتخبي المغرب ومصر

القاهرة - لايف ستايل
نشرت "جنات"، صورة جديدة لها على انستجرام، برفقة زوجها محمد عثمان، حيث ظهرت وهى ترتدى تيشيرت المنتخب المغربي، أما زوجها فارتدى تى شيرت منتخب مصر.
وعلقت جنات على الصورة: "مبروك تأهل المنتخبين المغربي والمصري".
وبهذه الصورة، تكون جنات قد نفت شائعة طلاقها بطريقة غير مباشرة، بعد تداول أنباء منذ فترة تفيد بطلاقها من زوجها المحامي محمد عثمان.
ولم تخرج جنات لتنفي أو تؤكد الخبر، لانشغالها بولادة ابنتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم جنات أيضًا .
ومن المقرر أن تعود جنات قريبًا إلى الاستديو، لتسجيل أغاني الألبوم الجديد، فضلا عن إحياء الحفلات الغنائية فى مصر والوطن العربي.
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