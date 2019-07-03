صابر الرباعي يُبِّشر متابعيه بألبومه الجديد

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""الخليج 365"" من بيروت: بشّر الفنان صابر الرباعي محبيه بتغريدةٍ عبر حسابه الخاص على "تويتر" بأن شركة "روتانا" ستُطلِق ألبومه الجديد "صابر الرباعي 2019" على تطبيق "ديزر". حيث كتب على صورته الموضوعة داخل علامة استفهام لإضافة عامل التشويق: "بعد يومين ستصدر روتانا الألبوم الجديد صابر الرباعي 2019 على تطبيق ديزر". وسألهم: "أي نوع أغاني تنتظرون في الألبوم الجديد؟".

وكان لافتاً ترحيب المعلقين بالألبوم إلا أن غالبيتهم اعترض على اختياره تطبيق Deezer بدلاً من YouTube بسبب عدم توفره بكل البلاد.