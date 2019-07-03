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شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يحيى حفل غنائى ضخم بـ"موسم جدة" مع داليا مبارك فى 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يحيي المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا ضخما وذلك ضمن حفلات "موسم جدة " في المملكة العربية السعودية ، على أن يقام الحفل في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الجمعة 19 يوليو الجاري ، و تشاركه في احياء الحفل المغنية داليا مبارك .
يذكر أن ماجد المهندس بدأ مسيرته الفنية في 1991 ، واستطاع بفضل موهبته الفريدة أن يبهر العالم و يضع بصمة مميزة في عالم الغناء ، و من أبرز الاغنيات التي قدمها " سيد الأحباب " و " بدون أسماء " و " نبض قلبي " و " علي الله " و غيرهم .
البوستر الخاص بالحفل
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