شكرا لقرائتكم خبر عن سام كلافلين ينضم إلى طاقم عمل فيلم Enola Holmes والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم العالمى سام كلافلين لطاقم عمل فيلم الإثارة والمغامرة Enola Holmes، ليلعب دور ضمن طاقم محققين الفيلم بجوار الممثل العالمى هنرى كافيل، الذى سيلعب شخصية المحقق شارلوك هولمز فى احداث الفيلم القادم.
الفيلم الجديد الذى سيحمل أسم Enola Holmes، هو مقتبس من سلسلة كتب بعنوان The Enola Holmes Mysteries، عرضت لأول مرة عام 2006 بفيلم The Case of the Missing Marquess.
وسيغطى الفيلم الجديد حوالى ست روايات اخرى تدور أحداثها حول حل الالغاز التى حققتها Enola، فى بداية الرواية، ومن المقرر أن يبدأ عملية تصوير الفيلم الجديد الصيف الجارى على أن يطرح الفيلم نهاية العام المقبل.
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