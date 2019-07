شكرا لقرائتكم خبر عن سام كلافلين ينضم إلى طاقم عمل فيلم Enola Holmes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم العالمى سام كلافلين لطاقم عمل فيلم الإثارة والمغامرة Enola Holmes، ليلعب دور ضمن طاقم محققين الفيلم بجوار الممثل العالمى هنرى كافيل، الذى سيلعب شخصية المحقق شارلوك هولمز فى احداث الفيلم القادم.

الفيلم الجديد الذى سيحمل أسم Enola Holmes، هو مقتبس من سلسلة كتب بعنوان The Enola Holmes Mysteries، عرضت لأول مرة عام 2006 بفيلم The Case of the Missing Marquess.

Advertisements

وسيغطى الفيلم الجديد حوالى ست روايات اخرى تدور أحداثها حول حل الالغاز التى حققتها Enola، فى بداية الرواية، ومن المقرر أن يبدأ عملية تصوير الفيلم الجديد الصيف الجارى على أن يطرح الفيلم نهاية العام المقبل.