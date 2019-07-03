- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تنعى نجل حاكم الشارقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، فقيد الشباب الشيخ خالد بن سلطان القاسمى، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذى توفى أمس الأول الاثنين.
وجاء فى نعى النقابة :"تتقدم جموع الفنانين المصريين بأحر التعازى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتشاطره الأحزان فى وفاة نجل سموه الشيخ خالد بن سلطان، اللهم تغمده بواسع رحمتك وأحسن لقاءه واجعل مثواه الجنة، وللأسرة الكريمة من بعده الصبر والسلوان".
نعى نقابة المهن التمثيلية لنجل حاكم الشارقة
كانت هذه تفاصيل خبر المهن التمثيلية تنعى نجل حاكم الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.