شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تنعى نجل حاكم الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، فقيد الشباب الشيخ خالد بن سلطان القاسمى، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذى توفى أمس الأول الاثنين.

وجاء فى نعى النقابة :"تتقدم جموع الفنانين المصريين بأحر التعازى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتشاطره الأحزان فى وفاة نجل سموه الشيخ خالد بن سلطان، اللهم تغمده بواسع رحمتك وأحسن لقاءه واجعل مثواه الجنة، وللأسرة الكريمة من بعده الصبر والسلوان".