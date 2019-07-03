شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراها.. وداد حمدى تروى كيف عُرِض عليها الزواج بسبب دور الخادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الثالث من يونيو مع ذكري النجمة وداد حمدي أشهر خادمة فى تاريخ السينما المصرية حيث شاركت فى أكثر من 700 فيلم أغلبها فى دور الخادمة التي شاركت فيها جنباً إلى جنب مع أهم النجوم الذين مروا على الشاشة الفضية.





وداد حمدي التي عاشت حياة لم تكن سهلة بالمرة انتهت بمقتلها على يد ريجيسير فى قضية أثارت الرأى العام بأكمله آنذاك فى التسعينات حين طعنها بـ 35 طعنة بهدف سرقتها، نتعرض خلال السطور التالية إلى حكايتها مع دور الخادمة وكيف التصق لها وفقاً لما قالته هي شخصياً فى حوار لها قبل سنوات مع صفاء ابو السعود.

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وداد حمدي أكدت خلال الحوار أنها مع "هذا جناه ابى" اسم أول أفلامها التى لعبت فيه دور صديقة الفنانة صباح نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور والقائمين على الصناعة وابرزهم المنتجة آسيا التي وقعت معها عقد تحصل مقابله على 4 جنيهات فى اليوم خلال أربعينات القرن الماضى، وهو المبلغ التي وصفته بالضخم وقتها، لتلعب بعد ذلك دور الخادمة بسبب خفة دمها.

وداد حمدي استكملت حديثها بالتأكيد على أنها شاركت فى أكثر من 700 فيلم مؤكدة على أنها أحبت الشخصية ولم تهتم بالتمرد عليها أو كسر القالب الذى وضعها المخرجين فيه حين أكدت على أن الأمر لم يزعجها خاصة أنه حجز مكان لها بالتواجد فى كم كبير من الأفلام، كما أوضحت أنها لم تتخيل أن يعرض عليها الزواج شخصيات كبيرة فى المجتمع تنل إعجابهم بفضل دور الخادمة.