شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميريهان حسين وهايدى موسى ومناظر مبهجة من أمام البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لازالت القرى السياحية تستقبل نجمات الفن، ممثلات ومغنيات قررن اختيار الساحل من فترة ليست ببعيدة من أجل قضاء أجازة صيفية ممتعة من بينهم فيفى عبده، نيرمين الفقى، ناهد السباعى ويبدو أن الاختيار نفسه كان من قرار المطربة هايدى موسى والفنانة ميريهان حسين.

نشرت حسين بعض الصور لها من أحد الشواطئ وعلقت عليها للجمهور بكلمة wahashtoony ليرد عليها المعجبين: روعة يا ميريهان وجميلة جدا، زى القمر، الأخضر لايق ليكى جدا، برنسيسة، العسل بزيادة.

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بالإضافة إلى ظهور المطربة الشابة هايدى موسى أيضا على حسابها الشخصى انستجرام من أمام البحر فى بعض الصور المميزة التى جعلت الجمهور يتغزل بها، ومنهم من كتب: الله على جمالو، ربنا يحميكى، يا حلوة، قمر والكثير غير ذلك.