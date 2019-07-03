شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميريهان حسين وهايدى موسى ومناظر مبهجة من أمام البحر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لازالت القرى السياحية تستقبل نجمات الفن، ممثلات ومغنيات قررن اختيار الساحل من فترة ليست ببعيدة من أجل قضاء أجازة صيفية ممتعة من بينهم فيفى عبده، نيرمين الفقى، ناهد السباعى ويبدو أن الاختيار نفسه كان من قرار المطربة هايدى موسى والفنانة ميريهان حسين.
نشرت حسين بعض الصور لها من أحد الشواطئ وعلقت عليها للجمهور بكلمة wahashtoony ليرد عليها المعجبين: روعة يا ميريهان وجميلة جدا، زى القمر، الأخضر لايق ليكى جدا، برنسيسة، العسل بزيادة.
بالإضافة إلى ظهور المطربة الشابة هايدى موسى أيضا على حسابها الشخصى انستجرام من أمام البحر فى بعض الصور المميزة التى جعلت الجمهور يتغزل بها، ومنهم من كتب: الله على جمالو، ربنا يحميكى، يا حلوة، قمر والكثير غير ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ميريهان حسين وهايدى موسى ومناظر مبهجة من أمام البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.