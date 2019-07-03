شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إقامته بيوم.. حفل راشد الماجد فى جدة يرفع لافتة "كامل العدد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل المطرب راشد الماجد عن نفاذ تذاكر حفله الغنائي الذي من المقرر أن يحييه المطرب الشهير غد الخميس في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالسعودية ، حيث جاء إقبال محبي و معجبي علي شراء التذاكر بكثافة فور طرحها للبيع ، فرفع المسئولين عن الحفل لافته كامل العدد .

يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي ، و من أبرز الاعمال التي " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و " يا قلبي " ، و غيرهم .