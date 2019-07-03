شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شوف يوسف الخال رأيه إيه فى السوشال ميديا زمان ودلوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الانتقادات التى يتعرض لها أغلب المشاهير تتواجد بعض التعليقات السلبية غير اللائقة، فالبعض يستخدم كلمات مهينة أو ألفاظ جارحة تؤذى صاحبها وكل من يراها.

ويعتبر المشاهير الأكثر عرضه لذلك، فالجمهور أحيانا يكون قاسى لا يعجبه الجرأة فى الملابس وأحيانا لا يتقبل الاختلاف والجديد.

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ويبدو أن الفنان يوسف الخال قرر مواجهة هذه السلبيات بطريقة ذكية حيث نشر على حسابه الشخصى انستجرام صورة لها كثير من البرامج الأكثر استخداما حاليا وعلق عليها فكتب: "أول ما فتحت السوشيال ميديا كنا نستحى نمدح، اليوم ما نستحى نسب"، ويبدو أنه حظى بتأييد الكثيرين ممن كتبوا: كل شخص يعكس أخلاقه، للأسف الأغلبية هيك بس الحمدلله فى بعض الناس مازال عندها أخلاق وترفض تنزل لمستوى الآخر الى يفتقروا لهيك شى، معك حق، كلامك صحيح أحسنت.

يذكر أنه شارك مؤخرا فى عدة أعمال من بينهم مسلسل مقامات العشق بالتواجد مع نسرين طافش وآخرون.