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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الممثلة سلمى أبو ضيف تروج للسياحة فى سيوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف بعض الصور لها من سيوة فى أكثر من جلسة تصوير برزت بها جمال الأماكن هناك، وظهرت فى الصور بملابس صيفية وأوضاع تصوير وصفها الجمهور بالجرأة الزائدة أشبه بالنجمات العالميات، هذه الصور استقبلها الجمهور بصدر رحب معبرين عن مدى إعجابهم بها وبالمكان فى حين تواجدت بعض السلبيات عن جرأتها فى الملابس.
ومن بين التعليقات: "زى القمر بس لبسك جرئ أوى، جميلة، سلومة العسل، الجمال المصرى الحقيقى وغيرهم الكثير بالإضافة إلى تعليقات سلبية جعلتها تغلق التعليقات فى آخر صورة قامت بنشرها منذ قليل".
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