شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تخطيه مليون مشاهدة.. انتقادات لكليب ناصيف زيتون "كل يوم بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان ناصيف زيتون طرح أجدد أغانيه على طريقة الفيديو كليب، وبالرغم من فكرة الكليب الجديدة والتنوع فى أسلوب توصيل الرسالة إلا أنه لم يسلم من انتقادات الجمهور، حيث علق على الفيديو الخاص بأغنيته على حسابه الشخصى انستجرام الكثير ممن أوضحوا أن هذا الكليب يذكرهم بأغانى الأطفال المعروضة فى إحدى القنوات.

ويقدم زيتون هذا الكليب على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية " الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".

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