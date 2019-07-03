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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نفى المؤلف والسيناريست أيمن بهجت قمر، ما تم تداوله عن تعاونه مع الفنان تامر حسني والفنان أحمد حلمي، في فيلم جديد يحمل اسم "ينهار ابيض"، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
وعلق: "خبر نزل امبارح بس للأسف مش حقيقي، معرفش خيال مين اللي وصله يعمل cover كمان لنسخة سيناريو مش مكتوب، على كده بقى أنا اللي متصور بين حلمي وتامر في الصورة، إشاعة نتمنى تحقيقها".
يُذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر، فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أمينة خليل، أكرم حسني.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر عن فيلم "يا نهار أبيض": إشاعة نتمنى تحقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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