محمد محيي يفاضل بين "ساقي الورد" و"بتاع زمان" لتحمل اسم ألبومه الجديد.. والأخيرة الأقرب‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع اقتراب موعد طرح ألبومه في أغسطس المقبل، يفاضل الفنان محمد محيي حاليا بين أغاني "يا ساقي الورد" و"بتاع زمان"، لتحمل إحداهما اسم الألبوم الذي تولى إنتاجه المنتج هيثم درديري وحصلت شركة مزيكا على حقوق توزيعه.

وقال مهندس الصوت محمود عزت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حتى الآن تعد أغنية (بتاع زمان) من كلمات الشاعر سلطان صلاح الدين وألحان مدين وتوزيع عادل واصف، هي المقرر أن تحمل اسم الألبوم، ما لم يحدث تغيير قبل طرحه مباشرة".

محمد محيي العائد بعد غياب 10 سنوات، يقدم بألبومه 18 أغنية، منها أغاني "أنت أحلى الناس"، من ألحانه وكلمات الشاعر عنتر هلال، وتعاون مع الشاعر سلطان صلاح الدين في 3 أغانٍ، هي "بتاع زمان"، و"متسألهوش"، و"يوم جديد"، ويغني من كلمات الشاعر هاني رجب ولحن مديح محسن وتوزيع محمد العشي "هربت".

كما يقدم من كلمات الشاعر محمد وطني وتوزيع أحمد مجدي، أغاني "سألني" ألحان نور محمد، و"ساقي الورد" من ألحان محمود شريف، ويغني محمد أيضا بألبومه من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وتعاون مع الملحن والموزع حسام حسني العائد بعد غياب بأغنيتين.