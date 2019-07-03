سارة نخلة عن زوجها: "لو العصمة بإيدي كنت طلقته من بدري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة عن تطورات خلافاتها مع زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود بعد انفصالهما، منذ عدة شهور، ومستجدات قضية الطلاق لوقوع الضرر؛ التي رفتعها.

وقالت سارة نخلة في تصريحات لمصراوي: "إنها لم تحصل على الطلاق حتى الآن، وتنتظر قضية الطلاق التي رفعتها منذ أشهر".

وأضافت: "انا أثق في القضاء المصري ثقة كبيرة جدا، وأنتظر حكم المحكمة، مشيرة أن المحامي الخاص بها طلب منها عدم الإدلاء بأي تصريحات تخص القضية حتى صدور حكم المحكمة.

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ونفت سارة أن يكون هناك أي صلح بينها وبين زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، أو أنها ستتنازل عن القضية".

وأكدت سارة أنها لن تتنازل عن الطلاق أبدأ، قائلة: "لو العصمة بإيدي كنت طلقته من بدري".

يُذكر أن الفنان أحمد عبدالله محمود انفصل عن الفنانة سارة نخلة ملكة جمال سوريا السابقة، بعد خلافات حادة وقعت بينهما، وأعلنت نخلة الخبر عبر حسابها على "فيس بوك".