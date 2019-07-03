القبض على مغني الراب الأمريكي آيساب روكي في السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلنت السلطات السويدية اليوم الأربعاء، القبض على مغني الراب الأمريكي آيساب روكي، للاشتباه في تورطه في واقعة اعتداء خلال زيارته لستوكهولم.

وألقي القبض على "روكي" البالغ من العمر 30 عاما، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، بعدما أحيا حفلا في العاصمة السويدية مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته هيئة الإدعاء السويدية.

كما جرى إلقاء القبض على ثلاثة آخرين من فريق روكي، اثنان منهم يشتبه في تورطهما أيضا في واقعة الاعتداء.

عمليات الاعتقال تتعلق بواقعة حدثت بوسط ستوكهولم الأحد الماضي، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المغني على صفحته على موقع إنستجرام لمشاركة الصور وموقع تي إم زد المعني بأخبار المشاهير، شابين يلاحقان روكي وفريقه، وبعدها اندلع اشتباك بينهم في الشارع.

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وسُمع في مقاطع الفيديو روكي وأفراد فريقه وهم يطلبان من الشابين المغادرة.

وبدا أن أحد الشابين ضرب أحد أفراد فريق روكي بسماعات الأذن، وأظهرت صور أخرى كيف جرى ضرب أحد الشابين لاحقا.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الادعاء السويدية إنه على ممثل الادعاء تقرير ما إذا كان سوف يطلب احتجاز روكي والثلاثة أفراد الأعضاء بفرقته، وذلك بحلول يوم السبت المقبل بحد أقصى.

ويشار إلى أن روكي، ومن أشهر أغانيه" بريز ذا لورد"، كان يقوم بجولة غنائية في أوروبا.