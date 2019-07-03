بعد تغريدة الناموسة.. فجر السعيد تمنح بلقيس مهلة لتوضيح المقصود وإلا ستتخذ ضدها هذا الإجراء

هددّت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، المطربة اليمنية بلقيس فتحي، باللجوء للقضاء وذلك بسبب تغريدة أطلقتها بلقيس، عبر حسابها على ”تويتر“، أمس ، معلنًة أنها ستعطيها فرصة حتى الأحد المقبل، لتوضيح من تقصد بما قالته خاصًة بعدما وصفتها بـ“الناموسة“ بحسب قولها.

وأعادت فجر السعيد، تغريدة بلقيس، عبر حسابها على موقع التغريدات ”تويتر“، معلقة: ”حجيه مساج الله بالخير، لا يكون أنا المقصودة بالتغريدة؟!! معاك لي الأحد الجاي إذا ما وضحتي لمتابعينك إن أنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضية ضدك“.

وكانت قد ارتفعت حدة التلاسن بين المطربة اليمنية بلقيس فتحي، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، وذلك منذ إعلان فجر، استدعاءها في النيابة إثر قضية رفعتها عليها بلقيس، قبل أسبوع.

ونشرت بلقيس فتحي، تغريدة جديدة عبر حسابها على ”تويتر“، كتبت فيها: ”ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها“.

وتابعت المطربة اليمنية: ”الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليًا احتسي القهوة، هي اللي بدت“.

وكانت فجر السعيد، قد كشفت الأسبوع الماضي، أنّ بلقيس فتحي، رفعت دعوى قضائيّة ضدّها، وعلى إثرها، تمّ استدعاؤها من النّيابة، للمثول أمام التّحقيق.

ويعود الخلاف بين الإعلاميّة الكويتيّة، والمغنية اليمنيّة، إلى هجوم شنّته السعيد، على والد بلقيس، الفنّان، أحمد فتحي، بعدما صرّح بأنّه ملك العود، وليس الفنّان عبادي الجوهر.