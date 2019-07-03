أعلنت الجهة الحكومية المنظمة لفعاليات جدة الترفيهية المقامة حاليًا في المدينة الساحلية، أن نجمة الغناء العالمية، نيكي ميناج، ستحيي حفلًا في المدينة في أول ظهور لها في المملكة وسط ردود فعل متباينة.
وقال حساب ”موسم جدة“ الرسمي على موقع ”تويتر“، إن مغنية الراب الأمريكية، ستحل ضيفة على جمهورها في السعودية يوم 18 يوليو الجاري.
وستقام الحفلة كجزء من حفل أكبر لنجوم قناة ”إم تي في“ الأمريكية للموسيقى، سيقام على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من جدة. وفور الإعلان عن مشاركة النجمة الأمريكية ميناج، اندلع جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حول مشاركتها في فعاليات موسم جدة والتي تتضمن فعاليات فنية وترفيهية متنوعة، بينها حفلات غنائية جماهيرية.
ويقول معارضو دعوة ميناج، إن ملابسها الفاضحة لا تلائم طبيعة المملكة المحافظة على حد قولهم، فيما ردَّ جمهورها إن“الحضور اختياري ولا يُجبر أحد عليه“، كما أن الفنانين والفنانات الذين يغنون في المملكة يراعون طبيعة البلد المحافظة.
وأصبحت السعودية قبلة فنية في وقت قصير، واستضافت خلال العامين الماضيين كبار نجوم الفن والترفيه، مثل الموسيقار ياني، والمغنية ماريا كيري، بعد عقود من الانغلاق، وحظر إقامة الحفلات الغنائية بحسب موقع “إرم نيوز”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإعلان عن حفلها الأول في جدة.. المغنية ”نيكي ميناج“ تثير جدلًا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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