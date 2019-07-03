شاركت الفاشنيستا وخبيرة التجميل سارة الودعاني، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلها الصغير في أول ظهور له .
وظهرت سارة في الفيديو وهي تُلاعب طفلها وتدلله من خلال قرصه بوجنتيه، ما أثار إعجاب المتابعين الذين أشادو بجمال الطفل وبراءته، مٌشيرين إلى الشبه الكبير بينه وبين والدته.
يٌشار إلى أن الودعاني كانت قد أثارت موجة من الغضب في وقت سابق بعد نشرها مقطع فيديو كشفت من خلاله شراءها سيارة فاخرة ، حيث اتهمها الكثير من المتابعين باستعراضها للثراء وأنها مٌحدثة نعمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أول ظهور لطفل سارة الودعاني.. ومتابعون: يٌشبه والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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