الجمعة.. بوسي ومحمود الليثي يشعلان الساحل الشمالي بحفل غنائي

يستعد كل من المطرب الشعبي محمود الليثي، والمطربة بوسي للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف 2019، وذلك يوم الجمعة المقبل في إحدى القرى بالساحل الشمالي.
ومن المقرر أن يقدم كل منهممجموعة متميزة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور مثل: "بونبوناية، أجازة، يا عم يا صياد".
وكانت آخر أعمال بوسي أغنية حبناهم من فيلم "انت
أما عن آخر أعمال محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هاني الصغير وألحان وتوزيع باسم منير وإخراج كامبا.
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