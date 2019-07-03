فن ومشاهير

الجمعة.. بوسي ومحمود الليثي يشعلان الساحل الشمالي بحفل غنائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد كل من المطرب الشعبي محمود الليثي، والمطربة بوسي للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف 2019، وذلك يوم الجمعة المقبل في إحدى القرى بالساحل الشمالي. 

ومن المقرر أن يقدم كل منهم

مجموعة متميزة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور مثل: "بونبوناية، أجازة، يا عم يا صياد".

وكانت آخر أعمال بوسي أغنية حبناهم من فيلم "انت

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
حبيبي وبس"، بطولة كل من: " محمد ثروت، محمود الليثى، بوسي، هالة فاخر، صوفينار، محمد محمود، محمد حلاوة"، والأغنية من كلمات ملاك عادل والحان محمود الليثي.

أما عن آخر أعمال محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هاني الصغير وألحان وتوزيع باسم منير وإخراج كامبا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. بوسي ومحمود الليثي يشعلان الساحل الشمالي بحفل غنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا