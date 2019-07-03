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هيدي كرم علي الانستجرام : " قريبا..ترقبوا"

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نشرت  الفنانة هيدي كرم  صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " وظهرت في الصورة بإطلالة مميزة، ومن المقررانها ستخوض في عمل جديد سيطرح قريبا ولكنها لم تتحدث عن هذا العمل بشكل دقيق، حيث علقت علي

الصورة قائلة : " قريبا..ترقبوا " .

 

يذكر ان النجمة هيدي كرم اخر الاعمال التي شاركت فيها أعمال مسلسل "الزوجة 18"، وتدور أحداث المسلسل حول "حمزة" رجل متعدد الزيجات، في كل مرة يتزوج

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امرأة ويتخلص منها ما إن يمل منها على طريقته الخاصة، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في نفس الوقت، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لتلاعبه بالنساء. شارك في بطولة المسلسل ناهد السباعي، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.

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