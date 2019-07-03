أصالة وعبادي الجوهر يجتمعان في السعودية

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلها الغنائي في السعودية، وخاصة في مدينة الباحة ضمن فعاليات حفلات صيف الباحة. ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميس 11 يوليو، بمشاركة الفنان القدير عبادي الجوهر. يذكر ان أصالة قد أحييت حفلأ غنائياً في مدينة جدة، وشهد الحفل حضور كبير من جمهورها، وأشدت بأجمل أغانيها منها "بنت أكابر، الحقيقة، سؤال بسيط".

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