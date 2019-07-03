تستعد المطربة أمينة لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان الطائف في المملكة العربية السعودية، وذلك اليوم الأربعاء 3 يوليو. وروجت أمينة للحفل من خلال مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور. جدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة فيديو كليب "السهرة ولعانة"، وهو ضمن ألبومها الأخير "اللي راحوا"، والذي قدمته باللهجة الخليجية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أمينة تحيي حفلها الأول في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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