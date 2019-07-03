20 يوليو.. حفل نانسي عجرم بمهرجان "جرش"

غردت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، عن حفلها الغنائي بمهرجان جرش، السبت 20 يوليو الجاري، على المسرح الجنوبي.
وعبرت عن سعادتها للمشاركة فى المهرجان قائلة: "متحمسة جدا للمشاركة في جرشهذا العام، احفظوا التاريخ".
يشار إلى أن مهرجان جرش الموسيقى ينطلق في دورته الـ34 يوما، 18 يوليو من الشهر الجاري، ويضم هذا العام مجموعة من أبرز
ويعود الكينج محمد منير بعد غياب حوالي 17 سنة إلى جرش، وذلك منذ أول مشاركاته في المهرجان الدولي عام 2002 فى دورته الـ21.
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