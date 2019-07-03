يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفله الغنائي الثالث في السعودية، وذلك في مدينة جدة ضمن احتفالات موسم جدة. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 11 يوليو في مدينة جدة، ويبدأ بيع تذاكر الحفل من اليوم. ويبدأ بيع تذاكر الحفل من اليوم. يذكر أن حماقي قد أحيا مؤخراً حفلاً ضخماً في جدة، وشهد حضور كامل العدد وتفاعل فريد من نوعه مع ماقدمه من باقة غنائية مميزة من ألبومه الأخير "كل يوم من ده" ومنهم:"ياستار، واعمل ايه، أكسجين الروح، م البداية"، بالإضافة إلى بعض من أغاني ألبوماته السابقة ومنها"مابلاش، وافتكرت، أحلى حاجة فيكي، نفسي ابقى جنبه".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح حفله الأخير ..حماقي للمرة الثانية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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