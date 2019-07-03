صور.. حسن يوسف يبحر في أدب نجيب محفوظ ببرنامج بين الحقيقة والخيال

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حل الفيلسوف د. حسن يوسف، أستاذ فلسفة الجمال بأكاديمية الفنون، ضيفًا ببرنامج "بين الحقيقة والخيال "، مساء أمس، على إذاعة "صوت العرب"، الفيلسوف أبحر في قراءة جديدة في رواية السمان والخريف وشخصية عيسى الدباغ.
حيث قدم رؤية فلسفية وجودية لشخصية عيسىالدباغ والذي يعاني حالة من الملل الوجودي والتي يصور من خلاله الكاتب نجيب محفوظ أزمة هروب الإنسان من ذاته.
وتطرق حسن يوسف لبعض القضايا الفلسفية في هذه الرواية، والتى جعلت من نجيب محفوظ
البرنامج تقديم الإذاعية الكبيرة سوزان حسن.
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