صور.. حسن يوسف يبحر في أدب نجيب محفوظ ببرنامج بين الحقيقة والخيال

حل الفيلسوف د. حسن يوسف، أستاذ فلسفة الجمال بأكاديمية الفنون، ضيفًا ببرنامج "بين الحقيقة والخيال "، مساء أمس، على إذاعة "صوت العرب"، الفيلسوف أبحر في قراءة جديدة في رواية السمان والخريف وشخصية عيسى الدباغ.

حيث قدم رؤية فلسفية وجودية لشخصية عيسى

الدباغ والذي يعاني حالة من الملل الوجودي والتي يصور من خلاله الكاتب نجيب محفوظ أزمة هروب الإنسان من ذاته.

وتطرق حسن يوسف لبعض القضايا الفلسفية في هذه الرواية، والتى جعلت من نجيب محفوظ

شخصية قادرة على التشريح النفسى للشخصيات من خلال كتابة "آفاق إنسانية عند نجيب محفوظ" والذى يتناول العديد من القضايا الإنسانية عند نجيب محفوظ، فمثلا يتناول قضية مثل الممل وهى ظاهرة جديرة بالوقوف عندها ويلتقطها نجيب محفوظ ليرصدها بدقة وجمال مفجرًا الكثير من المعانى والدلالات والأسباب لتلك الظاهرة.

البرنامج تقديم الإذاعية الكبيرة سوزان حسن.