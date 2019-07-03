كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 03:54 مساءً - عادت الاعلامية الكويتية فجر السعيد واعطت الفنانة اليمنية بلقيس مهلة جديدة ولكن هذه المرة متوعدة باللجوء الى القضاء.

وطلبت فجر السعيد من بلقيس ان توضح انها لا تقصدها بتغريدة الناموسة قائلة: “حجيه مساج الله بالخير .. لايكون انا المقصوده بالتغريده ؟!! معاچ لي الأحد الجاي اذا ما وضحتي لمتابعينج إن آنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدچ.. معاج لي الأحد تقدرين تنفين انچ تقصديني .. واتمنى تكونين شجاعه وتردين .. اي او لا وشكرا”.

وكانت بلقيس قد نشرت سابقا تغريدة لم تذكر فيها فجر السعيد بالاسم ولكن متابعيها تفاعلوا على انها هي المقصودة حيث قالت بلقيس: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها ..الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️.. هي اللي بدت

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كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تمهل بلقيس مرة جديدة وتتوعدها بالقضاء بسبب تغريدة “الناموسة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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