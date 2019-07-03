عادل امام يضع حدًا للإشاعات ويظهر في عزاء عزت ابو عوف

بعدما أثار الشكوك حول تدهور صحته إثر توقف تصوير مسلسله “فالنتينو” مرتين، إلا ان الكاميرات رصدت النجم المصري عادل امام أثناء حضوره لتقديم واجب العزاء في الراحل عزت ابو عوف.

Advertisements

وجلس “امام” في المقدمة إلى جانب مجموعة من النجوم الذين أتوا لتقديم واجب العزاء في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وأتى ظهور “الزعيم” ليضع النقاط على الحروف بما خصّ حالته الصحيّة خاصة بعدما أكد نجله رامي امام الى أن والده يتمتع بصحة جيدة وسيعود لاستكمال التصوير في ايلول المقبل كي يكون العمل جاهزاً للعرض في رمضان 2020.

نذكر أن النجم القدير عزت أبو عوف، توفي صباح الاثنين عن عمر يناهز الـ71، بعد صراع مع المرض.