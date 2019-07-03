ديميت أكالين تشتري إطلالة بـ 260 ألف دولار في ساعة واحدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاق شغف النجمة التركية الشهيرة ديميت أكالين، بالتسوق كل التوقعات، بعد أن صنعت لنفسها مرة أخرى اسمًا كبيرًا بألبومها الجديد، حيث دخلت متجرًا فخمًا ودفعت حوالي 260 ألف دولار من أجل شراء ملابس وإكسسوارات لها، في ساعة واحدة.

وأشار موقع "سون دكيكا" التركي إلى بذخ النجمة الذي يثير حسد معجبيها في تركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية.

وديميت هي مغنية وعارضة أزياء وكاتبة غنائية تركية بدأت مسيرتها الفنية عام 1990، وتعتبر من أكثر الفنانين الأتراك تأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت المركز الرابع كأكثر الفنانين الأتراك بحثًا على السوشال ميديا في فبراير 2016.

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وانفصلت ديميت أكالين عن زوجها أوكان كورت، والد ابنتها هيرا، بعد زواج استمر 6 سنوات ونصف السنة، ويعود الطلاق لمشاكل مالية وديون واجهت الزوجين تبلغ 800 مليون دولار.

وكانت ديميت تعرضت لصدمة بعد أن تم الحجز على الأشياء الثمينة من بيتها.