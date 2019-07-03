فجر السعيد تهدد بمقاضاة بلقيس.. وأصالة ترد: "صحّة وألف هنا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هددت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة اليمنية بلقيس بمقاضاتها، وذلك بسبب تغريدة أطلقتها الأخيرة خلال السّاعات الماضية واعتبرتها السعيد موجّهة لها عبر "تويتر".

وقالت السعيد: "حجيه مساك الله بالخير... لايكون أنا المقصودة بالتغريدة؟!! معاك لي الأحد الجاي إذا ما وضحتِ لمتابعينك إن أنا المقصود سأضطر آسفة لرفع قضية ضدك... معاك لي الأحد تقدرين تنفين إنك تقصديني"، وتمنت أن تكون بلقيس تمتلك الشجاعة وترد عليها.

وكانت بلقيس نشرت تعليقًا عبر حسابها على تويتر تقول فيه: "ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها... الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليًا احتسي القهوة... هي اللي بدت".

وقررت الفنانة السّورية أصالة نصري الدخول على الخط في شكل غير مباشر، إذ علّقت على تغريدة بلقيس قائلة: "يا بيبيتي قرصة الناموس تضايق بذات الّلحظه وخلص، عقمي مكانها بالصّبر، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس، حتّى ما ترشّي المكان مشان ماتضايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك، صحّة وألف هنا." فردّت عليها بلقيس قائلة: "على قلبك يا قلبي انت".

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يشار أن الخلاف بين فجر السعيد وبلقيس، يعود إلى هجوم شنّته الأولى، على والد بلقيس، الفنّان أحمد فتحي، بعدما صرّح بأنّه ملك العود، وليس الفنّان السّعودي عبادي الجوهر.

أما الخلاف بين السعيد وأصالة يعود حينما ظهرت أصالة في إحدى الفضائيات وصرّحت بأنها لا تعرف فجر السعيد، واصفة إياها بأنها من الشخصيات التي تحب أن تتمسح بالمشاهير، مضيفة: "لا تحترمها إطلاقًا؛ لأن ما تفعله وتقدمه هدّام، ولذلك لا أحب مشاهدة أعمالها".