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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة إليسا خلال مؤتمر صحافي عن تعاونها مع دار مجوهرات عالمية لإطلاق مجموعة تحمل شعار "لا تيأس أبداً(Never give up)"، مشيرة إلى أنها ستُخصص نسبة من ريع مبيعاتها لعلاج مرضى السرطان.
وشددت في ردها حول علاقتها مع روتانا على أنها تعمل على إنجاز آخر ألبوماتها مع الشركة، مؤكدةً على أنها لن تبيع صوتها بعد اليوم. مضيفة أنها ترفض بأن يكون صوتها ملكاً لشركة، ومؤكدة على أنها لا تمانع التعاون مع "روتانا" مجدداً، إن وُجدت صيغة مناسبة للطرفين.
وفيما أكدت أن لا خلاف بينها وبين الفنانتين نوال الزغبي ونجوى كرم، وأنها ستبادر بإلقاء التحية عليهما لو التقت معهما. أشارت في ردها على سؤال حول "التنمّر" بأنها تحزن على الأشخاص الذين يتأثرون سلباً بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. علماً أنها منذ أيام، طالبت محبيها بعدم الرد على المتنمرين عليها لكونها لا تتأثر بما يكتبونه قائلة: "اتركوهن بعقدهن يفشوا خلقهن"!
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا سفيرة لحملة مجوهرات دعماً لمرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.