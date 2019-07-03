فن ومشاهير

المطربة الشعبية أمينة لأول مرة فى الطائف وجدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الشعبية أمينة لأول مرة فى الطائف وجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت المطربة الشعبية أمينة إلى المملكة العربية حيث تقدم لأول مرة حفلات بها، سيقام الحفل الأول مساء اليوم الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان الطائف، والذى تقيمه الهيئة العامة للثقافة، وقد أعدت عدد كبير من المفاجآت لجمهور الطائف من الأغانى وخاصة باللهجة الخليجية وغيرها من ألبومها الأخير.

وبعدها ستتوجه إلى جدة حيث ستقدم حفل اخر يوم 6 يوليو فى مهرجان يحمل Jeddah World Fest والذى سيقام فى المسرح الرومانى بواجهة جدة البحرية، ويشاركها المطرب العراقى محمد السالم ويحمل المهرجان شعار "جاية على جدة" والذى يضم عدد كبير من الفعاليات الفنية والترفيهية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطربة الشعبية أمينة لأول مرة فى الطائف وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا