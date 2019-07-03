شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الشعبية أمينة لأول مرة فى الطائف وجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت المطربة الشعبية أمينة إلى المملكة العربية السعودية حيث تقدم لأول مرة حفلات بها، سيقام الحفل الأول مساء اليوم الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان الطائف، والذى تقيمه الهيئة العامة للثقافة، وقد أعدت عدد كبير من المفاجآت لجمهور الطائف من الأغانى وخاصة باللهجة الخليجية وغيرها من ألبومها الأخير.

وبعدها ستتوجه إلى جدة حيث ستقدم حفل اخر يوم 6 يوليو فى مهرجان يحمل Jeddah World Fest والذى سيقام فى المسرح الرومانى بواجهة جدة البحرية، ويشاركها المطرب العراقى محمد السالم ويحمل المهرجان شعار "جاية على جدة" والذى يضم عدد كبير من الفعاليات الفنية والترفيهية.