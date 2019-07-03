صور.. آشلى جراهام تخطف الأنظار فى فرنسا بفستان من تصميم Vivienne Westwood

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة و السوبر موديل آشلي جراهام جسدها بفستان ذى تصميم مذهل، وذلك خلال حضورها حفل زفاف صوفي تورنر وجو جوناس والذي أقيم في جنوب فرنسا . نشرت آشلي البالغة من العمر 31 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام " عدة صور ومقطع فيديو قصير من الاحتفال وكان بصحبتها زوجها جاستن إرفين . كان فستان آشلي جراهام ذو اللون الأحمر واحدا من ارقي تصميمات دار أزياء " Vivienne Westwood " وهو واحد من أكثر دور الازياء التي تفضلها النجمات حول العالم. آشلى جراهام (1) Advertisements

آشلى جراهام (2)

آشلى جراهام (3)

آشلى جراهام مع زوجها

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