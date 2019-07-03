شكرا لقرائتكم خبر عن "سام إسماعيل".. نجم مصرى جديد يسطع فى سماء هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لقناة الغد الإخبارية الضوء على المخرج سام إسماعيل ذو الأصول المصرية، موضحة أن انطلاق الرجل إلى العالمية جاء من خلال شركة universal cable productions، وهي الشركة التى أسندت له مهمة إخراج مسلسل التشويق والجريمة mr . robot عام 2015.

وأضاف التقرير، أن "سام" أخرج وكتب mr . robot وشارك فى إنتاجه، واختار رامي مالك لدور البطولة رغم أنه لم يكن نجمًا حينها، ليصبح mr. robot أحد أنجح الأعمال التليفزيونية العالمية.

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وأوضح التقرير، أن المسلسل ترشح لجائزة "البافتا" كأفضل مسلسل تليفزيونى عام 2016، كما ترشح سام إسماعيل 5 مرات لجائزة الجولدن جلوب وفاز بها مرة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن سام درس الفنون الجميلة ثم حصل على درجة الماجستير بمعهد الفيلم الأمريكي، كما اختارته جوليا روبرتس، بالاسم فى أول ظهور لها على الشاشة الفضية عام 2018، مضيفًا أن سام يعمل حاليًا على إخراج عمل مقتبس عن فيلم الخيار العلمي metropolis.